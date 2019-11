Il portiere della Juventus Szczesny analizza la vittoria contro il Milan e commenta l’uscita dal campo di Cristiano Ronaldo – VIDEO

Wojciech Szczesny ha analizzato la vittoria conquistata dalla Juventus contro il Milan, grazie alla rete nel finale di Paulo Dybala.

«Vittoria sofferta e importante contro una squadra giovane ma di grande qualità. Alla fine l’abbiamo portata a casa. Cristiano Ronaldo ha avuto problemi fisici. È normale per un campione arrabbiarsi per una sostituzione», ha concluso il portiere bianconero in zona mista.