Juventus, torna di moda Berardi: summit imminente per anticipare la concorrenza

Calciomercato Juventus: in casa bianconera torna di moda il nome di Berardi. Summit imminente per anticipare la concorrenza

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’interesse della Juventus nei confronti di Domenico Berardi è reale e i bianconeri vogliono muoversi con rapidità per anticipare le concorrenti.

Summit fissato per i prossimi giorni con il Sassuolo per un’operazione che sarebbe meno costosa di quelle per gli altri esterni. Sul giocatore anche l’interesse del Milan, che parte però in seconda fila.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24