Juventus, tre dubbi su Zaniolo: i bianconeri hanno già l’alternativa

Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero tre dubbi su Zaniolo e ci sarebbe già l’alternativa

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo numero uno in casa Juve per sostituire Paulo Dybala resta sempre Nicolò Zaniolo, fantasista che appare in procinto di rompere con la Roma al termine di questa stagione.

Ci sono però tre grandi dubbi che potrebbero convincere i bianconeri a virare su Giacomo Raspadori, prima grande alternativa. Il primo è il costo del cartellino (50 milioni di euro), ritenuto troppo alto dalla società juventina. Poi la condizione fisica del ragazzo, che continua a lasciare qualche dubbio e, infine, la compatibilità con Vlahovic e Chiesa, che dal prossimo anno formeranno due terzi dell’attacco titolare.

