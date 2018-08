Juventus, Trezeguet: «Sarei orgoglioso se Ronaldo battesse i miei record»

L’ex bomber dei bianconeri esprime apertamente le sue sensazioni sull’approdo di Cristiano Ronaldo alla corte di Agnelli

David Trezeguet è ancora nei cuori del popolo juventino. Nonostante fosse un po’ oscurato dalla figura carismatica e talentuosa di Del Piero, il francese è riconosciuto come uno dei più grandi bomber della Juventus. Infatti, a testimonianza di ciò, detiene ancora il record come il migliore marcatore, con 171 timbri in due lustri, di tutti i tempi del club torinese.

Intervistato da La Stampa, Re David ha espresso il suo pensiero per quanto concerne l’arrivo a Torino di CR7: «Dovesse battere il mio primato di gol ne sarei orgoglioso. Mai stato geloso dei miei record, figurarsi se a superarmi dovesse essere un fenomeno assoluto. Onestamente, è stato un colpo a sorpresa. La società è sempre attenta, ha effettuato più acquisti di valore ma questo è unico nella sua specie. Mi ha impressionato positivamente anche la sua disponibilità al trasferimento, un segnale fondamentale per il team. Lo sbarco di Ronaldo è un arricchimento per tutto il campionato, un valore aggiunto per il calcio italiano. All’estero, ci seguiranno con più attenzione ed entusiasmo».