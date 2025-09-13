Juventus, mossa a sorpresa di Tudor con l’Inter: ecco la ‘tudorata’ in vista dell’attesissimo derby d’Italia dello Stadium

La sorpresa di Igor Tudor per il Derby d’Italia è servita: a guidare l’attacco della Juventus contro l’Inter, questa sera, sarà Dušan Vlahović. Una scelta forte, una “tudorata” che ribalta le gerarchie della vigilia e premia il momento di forma smagliante del centravanti serbo, preferito a Jonathan David per la sua prima partita da titolare in questa stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Questa decisione rappresenta il culmine di una clamorosa rimonta personale per DV9. Dopo un’estate turbolenta, segnata dalla rottura sul rinnovo contrattuale e da un rapporto teso con i tifosi, Vlahović ha saputo riconquistare tutti a suon di gol. Decisivo da subentrato sia contro il Parma che contro il Genoa, ha trasformato i fischi in applausi, dimostrando sul campo di essere l’uomo più in forma. Una condizione confermata dallo stesso Tudor, che in conferenza ha dichiarato: «Dušan non è mai stato così bene».

La scelta del tecnico croato non è solo un segnale di fiducia, ma anche una mossa tattica precisa. L’idea è sfruttare dall’inizio l’impatto e l’esperienza di Vlahović, che in questa supersfida ha già segnato 3 gol, per poi utilizzare nella ripresa le altre armi a disposizione. La panchina bianconera, infatti, è un arsenale di lusso, con Jonathan David pronto a subentrare e il nuovo acquisto Loïs Openda alla sua prima convocazione.

Per Vlahović, che in estate ha rifiutato le offerte di Milan e Fenerbahçe per giocarsi le sue carte a Torino, la sfida contro l’Inter è l’occasione perfetta per completare la sua rinascita e riprendersi il ruolo di leader indiscusso dell’attacco juventino.