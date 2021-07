Juventus, tutti vogliono Chiesa: ora c’è anche il Manchester City

Calciomercato Juventus: dopo la straordinario Europeo con l’Italia, Federico Chiesa è diventato l’oggetto del desiderio di tutti i top club europei. Ora ci sarebbe anche il Manchester City

Come riporta Tuttosport 4 top club hanno sondato il terreno per Federico Chiesa tramite intermediari per capire la fattibilità dell’operazione. All’interessamento di Bayern Monaco, Liverpool, Chelsea si è aggiunto anche quello del Manchester City e di Guardiola. Il tecnico catalano apprezza il classe 1997 da circa tre anni.

Per la Juventus però Chiesa è un punto fermo e il club bianconero lo ha fatto sapere a tutte le interessate. Il giocatore non è sul mercato e quindi non ha un prezzo. L’offerta da 100 milioni da parte del Chelsea è stata smentita dalle parti di Torino, se fosse stata vera sarebbe stata presa in considerazione? Difficile dirlo in tempo di Covid, ma Allegri punta forte sull’ex viola.