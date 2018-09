Serie C: la Juventus Under 23 ancora sconfitta alla seconda giornata. I bianconeri di Zironelli vengono surclassati in casa della Carrarese: allo Stadio dei Marmi finisce 4-0

Inizio in salita per la nuova Juventus Under 23, unica seconda squadra a prendere parte al campionato di Serie C (Gruppo A). Dopo la sconfitta interna ad opera dell’Alessandria (1-2) nell’esordio stagionale, stasera è arrivata un’altra batosta per la squadra allenata da Mauro Zironelli, battuta col risultato di 4-0 in casa della Carrarese guidata da Silvio Baldini. Allo Stadio dei Marmi, risultato definito dalle reti di Valente e Piscopo nel primo tempo e da quelle del 39enne Francesco Tavano e Caccavallo nella ripresa. La squadra bianconera, che godeva dei favori dei pronostici alla vigilia del campionato, è così ancora ferma a 0 punti dopo due gare: una stagione iniziata in massima salita per la formazione di Zironelli.