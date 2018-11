Juventus-Valencia highlights e gol: le azioni salienti del match della 5ª giornata della Champions League 2018/2019

Juventus-Valencia highlights e gol: i momenti salienti del match valido per la 5ª giornata della Champions League 2018/2019. All’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri ricevono la squadra spagnola in una sfida decisiva per il prosieguo in Champions; alla formazione di Massimiliano Allegri basta un pareggio per ottenere la qualificazione anticipata agli ottavi di finale della competizione, mentre il Valencia deve tentare il colpaccio per alimentare le residue speranze di passaggio del turno.

La gara di Torino è diretta dall’arbitro scozzese William Collum: 4 i precedenti coi bianconeri (due vittorie e una sconfitta), uno solo con gli spagnoli (un pareggio). Ecco i gol e gli highlights di Juventus-Valencia:

In pieno recupero, Szczesny salva lo 0-0 con un intervento da vedere e rivedere!