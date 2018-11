Secondo Vialli, ex capitano della Juventus, i bianconeri sono la squadra più forte d’Europa: per questo li ritiene favori per la Champions

«La mia Juve, di 22 anni fa, ha avuto il merito di vincere la Champions, ma quella attuale ha una qualità superiore», queste le parole a La Gazzetta dello Sport di Gianluca Vialli, ultimo capitano dei bianconeri ad alzare la coppa dalla grandi orecchie, a Roma, nella notte del 22 maggio 1996. «Allegri rispetto a Lippi – ha aggiunto Vialli – ha a disposizione due squadre vere e uno dei due migliori giocatori al mondo. Per qualche anno mi ha fatto piacere essere ricordato come l’ultimo che ha alzato la Champions, ma ultimamente mi faceva male vedere le facce di questi giocatori, campioni che soffrivano dopo le finali perse. Quest’anno però può essere l’anno giusto e come rivale vedo il Barcellona: la Juve è la squadra più forte d’Europa, vista profondità della sua rosa».

Vialli poi si è soffermato su alcuni singoli che compongono la rosa bianconera: «Ronaldo? Quando vedi uno che nel calcio ha vinto tutto allenarsi in questa maniera, sei portato a chiedere sempre di più a te stesso. Cancelo? Alla Juve ha trovato il contesto tecnico e tattico per rendere al meglio, gioca insieme a compagni di qualità». In chiusura anche un passaggio su Allegri: «Visto che Zidane non sta lavorando, è il migliore di tutti e lo dicono i risultati. Max ha la capacità di farsi seguire al volo dai propri giocatori».