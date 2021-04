Juventus, Vieri sta con Pirlo: «Lo terrei, Paratici e Nedved sono seri»

Christian Vieri sta con Andrea Pirlo: ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante sul momento della Juve e sul destino del tecnico bianconero

Christian Vieri, alla Bobo TV su Twitch, ha parlato della situazione di Andrea Pirlo.

«Andrea lo terrei. Devi dare continuità altrimenti la Juventus diventa come tutte le altre squadre. Agnelli, Nedved e Paratici sono persone serie: hanno puntato su Andrea ed è giusto seguire un percorso. Il problema è che se arriva quindi non lo tengono, però io sono uno che crede nei progetti. Siamo stati giocatori e non è facile vincere subito».

