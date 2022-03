Juventus Women, Gama prima del Lione: «Quando sei in ballo, balli»

Juventus Women, il capitano Sara Gama prima della partita di Champions League contro il Lione: «Quando sei in ballo, balli»

Il capitano della Juventus Women Sara Gama ha parlato a Tuttosport, alla vigilia dei quarti di finale di Women’s Champions League contro il temibile Lione. Ecco le sue parole.

LA PARTITA – «Siamo compatte e la compattezza ci ha portato fino qui. Loro hanno un’esperienza molto importante, ma noi siamo compatte e umili: abbiamo fame di far bene. Per alcuni di noi, sembra di rivivere certe cose che avevamo vissuto al Mondiale: quando sei in ballo ti piace ballare. Poi non basterà l’entusiasmo, bisognerà stare attente al 110%. Abbiamo molto rispetto per quello che hanno fatto loro, ma siamo qui e vogliamo dare il massimo».