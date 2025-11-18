Juventus Women, oggi è vigilia della sfida contro il Lione: ecco le bianconere a disposizione di Canzi. Le ultimissime da Vinovo

Juventus Women, alla vigilia della sfida con il Lione: Canzi ha scelto le bianconere disponibili. Le ultime novità da Vinovo

La Juventus Women si prepara a vivere una delle notti più scintillanti della sua stagione europea. Domani, mercoledì 19 novembre, le bianconere affronteranno la corazzata Olympique Lione in Champions League. Massimiliano Canzi, però, dovrà ridisegnare la squadra facendo i conti con un bollettino medico dai due volti.

La luce: Wälti torna al comando

La notizia più attesa arriva dal centrocampo. Lia Wälti, regista svizzera classe 1993, ha smaltito i problemi fisici e si è allenata regolarmente in gruppo. Arrivata in estate dall’Arsenal per portare esperienza e geometrie internazionali, è pronta a riprendersi le chiavi della manovra. Il suo recupero rappresenta ossigeno puro per Canzi, che contro una mediana fisica e tecnica come quella francese avrà bisogno di ordine e lucidità.

L’ombra: Bonansea e Schatzer ko

Se il centrocampo sorride, l’attacco piange. Barbara Bonansea, leader offensiva e trascinatrice della squadra, si è fermata per una lesione di basso grado al bicipite femorale. Un infortunio che la costringerà a saltare il big match, privando la Juve dei suoi strappi e della capacità di creare superiorità. Non solo: anche la giovane Eva Schatzer, classe 2005, è out. Per lei si attendono ulteriori accertamenti, ma il forfait contro il Lione è ormai certo.

