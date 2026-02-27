Calcio Estero
Lingard verso il Brasile: trattativa avanzata con il Corinthians. L’ex United piace anche in Major League
Lingard è pronto a ripartire con una nuova avventura in Brasile: la trattativa con il Corinthians è alle fasi conclusive. Quante richieste per l’ex United!
Lingard si prepara a una nuova avventura oltreoceano dopo la fine del suo contratto in Asia. Il centrocampista inglese potrebbe iniziare un’altra sfida, questa volta in Brasile con la maglia del Corinthians. A riferirlo è Calciomercato.com.
Il mercato degli svincolati si accende con il nome di Jesse Lingard. L’ex talento del Manchester United, classe 1992, è attualmente al centro di una trattativa serrata con il Corinthians. Dopo aver concluso l’esperienza in Corea del Sud con il Seoul a dicembre 2025, il calciatore inglese sembra intenzionato a ripartire dal campionato brasiliano.
Lingard, che vanta 6 goal in 32 presenze con la nazionale dell’Inghilterra, cerca il rilancio definitivo in Sudamerica. Durante la sua lunga militanza con i Red Devils, ha collezionato 232 presenze condite da 35 reti e 21 assist, dimostrando doti tecniche di alto profilo. Nonostante l’interesse concreto mostrato da diverse squadre della Major League Soccer, la proposta del Corinthians appare oggi la più convincente. Il club brasiliano punta sulla sua esperienza internazionale per rinforzare il reparto avanzato, offrendo a Lingard la possibilità di diventare un perno centrale nel progetto tecnico del club.
