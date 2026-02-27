Calcio Estero
Mario Rui vola in Arabia: nuova sfida per l’ex Napoli che raggiungerà un altro calciatore dal passato in Serie A
Mario Rui raggiunge Fares e Marsura nella nuova avventura in Medio Oriente. È fatta con i Gulf Heroes: i dettagli dell’operazione
Il mercato degli svincolati regala un sussulto con il ritorno in campo di Mario Rui. Dopo aver rescisso il contratto con il Napoli nel gennaio 2025, il difensore portoghese classe 1991 ha trovato l’accordo per ripartire dagli Emirati Arabi Uniti. L’ex calciatore di Empoli, Parma e Roma si è legato ufficialmente ai Gulf Heroes, club recentemente ribattezzato Forte Virtus, con un contratto valido fino a giugno 2026 che include un’opzione per la stagione successiva.
Il laterale mancino approda in una squadra dalla forte impronta italiana: la compagine è infatti guidata dall’allenatore Andrea Tedesco. Mario Rui non sarà l’unico volto noto del calcio europeo; nel roster figurano anche l’attaccante Davide Marsura e Mohamed Fares, quest’ultimo arrivato in prestito dalla Lazio lo scorso ottobre. Per il portoghese si tratta di una nuova stimolante parentesi professionale in cui potrà mettere la propria esperienza internazionale al servizio di un progetto in netta crescita tecnica.
