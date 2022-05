Juventus Women, Montemurro: «E’ solo un punto di partenza. Questa la sfida più grande»

Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha parlato dopo la certezza del titolo di campione d’Italia con le bianconere

Ai microfoni di JTV, Joe Montemurro ha parlato dopo il suo primo Scudetto in bianconero.

Le dichiarazioni del tecnico della Juventus Women.

EMOZIONE – «Guardavo da bambino la Serie A, essere qui e vincere un titolo con questo gruppo e con questa società per cui ho sempre fatto il tifo è emozionante».

COSA HA FATTO LA DIFFERENZE – «È difficile rispondere, autovalutarsi. Ci sono tante cose, tante situazioni. Secondo me la mentalità vincente della Juve c’era già, poi però abbiamo capito la mentalità da Champions e avuto una personalità importante. Con tante partite abbiamo visto la personalità di questo gruppo».

MOMENTO CHIAVE DELLA STAGIONE – «Le partite difficili sono state quelle in cui c’era aspettativa di vincere, contro quelle di medio-bassa classifica. Sono squadre ben organizzate, che ti studiano bene per batterti. Ci metti in mezzo le partite di Champions, subentra la stanchezza ed è difficile. Trovare l’equilibrio è stata la sfida più grande».

COSA L’HA STUPITA DEL GRUPPO – «Ho visto un gruppo che se non gioca bene non è contento. Questo significa che gli standard si sono alzati, vogliono sempre stare ad un livello altissimo. È punto di partenza importante per tutte le partite».