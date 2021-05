Juventus, Zambrotta sicuro: «Pirlo da riconfermare!»

Gianluca Zambrotta ha parlato della situazione di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus

Intervistato da Gazzetta.it, Gianluca Zambrotta ha toccato alcuni temi d’attualità in casa Juventus. Le sue parole.

CORSA CHAMPIONS – «La partita più difficile ce l’ha il Milan con l’Atalanta. Bologna e Verona non han più niente da chiedere al campionato, ma le squadre al giorno d’oggi non regalano niente a nessuno».

RICONFERMARE PIRLO COL QUARTO POSTO – «Andrea è un amico, sicuramente sì. La società aveva dichiarato nelle partite precedenti che, nel caso in cui la Juve arrivasse in Champions, Pirlo sarebbe stato riconfermato. Possono cambiare tante cose, ma fosse per me io gli darei fiducia perché non ha avuto tanto tempo per lavorare».