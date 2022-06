Juventus, Zaniolo sempre nel mirino: pronte tre contropartite per convincere la Roma

Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano la presa su Zaniolo e avrebbero pronte tre contropartite per provare a convincere la Roma

La Juventus non molla la presa su Nicolò Zaniolo, idea di mercato mai realmente abbandonata ma solo accantonata: le priorità erano Pogba e Di Maria e, ora che i due colpi sarebbero in dirittura d’arrivo, i bianconeri possono tornare alla carica per il giallorosso.

Come riportato da Tuttosport, l’operazione è complicata ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore. A Roma si respira pessimismo sul fronte rinnovo, e la Juve è pronta a insistere mettendo sul piatto tre contropartite: Arthur, McKennie e Kean. Possibile un nuovo incontro in settimana.

