Kane Tottenham, rapporti tesissimi: gli Spurs multeranno l’attaccante

Kane Tottenham, rapporti tesissimi: gli Spurs sono pronti a multare l’attaccante inglese. Il motivo

Per il secondo giorno consecutivo Harry Kane non si è presentato sui campi di allenamento del Tottenham e non ha svolto i test necessari per svolgere l’attività agonistica.

Secondo quanto riportato da The Sun, continua il braccio di ferro tra l’attaccante inglese e il Tottenham: il centravanti e capitano dell’Inghilterra vuole andare al Manchester City. Gli Spurs sarebbero pertanto pronti a multare Kane per il comportamento adottato nelle ultime settimane.