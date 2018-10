Ceduto in prestito al Bordeaux, Yann Karamoh è rimasto in bilico per diverso tempo: «La scelta è stata attentamente studiata»

Yann Karamoh è tornato nella sua amata Francia per provare a ricominciare a giocare con continuità e regolarità. Il giovane talento francese, nonostante non avesse giocato molto con la maglia dell’Inter, aveva dimostrato delle qualità notevoli. Nell’Inter, con gli arrivi di Politano e Keita sugli esterni, avrebbe fatto fatica a trovare spazio in questa stagione e, di conseguenza, ha deciso di andare via da Milano. In un’intervista a ‘Foot365’ spiega la sua scelta, non dettata da un impulso improvviso ma studiata nei minimi dettagli: «La scelta è stata attentamente studiata. La gente pensa che io abbia preso la mia decisione all’ultimo minuto, invece ci ho pensato per mesi; il trasferimento era stato fatto molto prima».

Rimpianti con la maglia nerazzurra? Nessuno: «Nessun rimpianto e non ne avrò mai. All’Inter non ho perso molto, forse un po’ di confidenza. Mentalmente certo era difficile perché non giocavo, ma sono giovane». Yann Karamoh, in questo avvio di stagione con la maglia del Bordeaux, ha già collezionato 6 presenze tra campionato ed Europa League segnando due goal, entrambi in Ligue One. Sul futuro, il francese ha le idee molto chiare: «So cosa devo fare», conclude il classe 98.