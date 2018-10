Altro che infortuni! Le storie tese di Karsdorp e Di Francesco

Roma: Karsdorp mai preso in considerazione e ai ferri corti con Di Francesco. L’olandese, out praticamente da mesi a causa degli infortuni, verso il possibile addio già a gennaio

Una storia complessa, fatta di infortuni (tanti, anzi troppi) e rapporti tesi con Eusebio Di Francesco. Rick Karsdorp è ormai un oggetto estraneo rispetto alla Roma: l’ennesimo problema fisico probabilmente non farà altro che accelerare un addio che sembra più scontato. Al di là degli infortuni, pare che ci sia pure altro: l’olandese, arrivato lo scorso anno dal Feyenoord per 19 milioni di euro, non ha mai convinto davvero l’allenatore, che quest’anno infatti gli ha concesso soltanto due spezzioni di partita contro Milan e Chievo, relegandolo addirittura in tribuna per scelta tecnica contro il Real Madrid. I rumors parlano di un atteggiamento, quello del biondo esterno perennemente in infermeria, totalmente inviso a Di Francesco e al suo staff. Qualcosa evidentemente si è rotto o, molto più probabilmente, un vero rapporto tra Karsdorp e la Roma non c’è mai stato.

Del resto lo scorso anno l’olandese, appena arrivato in giallorosso, già non stava bene: operatosi al menisco in estate, è tornato a disposizione ad ottobre, immediatamente prima della terribile rottura del legamento contro il Crotone che lo ha costretto a saltare l’intera stagione. Da lì in poi una faticosa rincorsa, durata fino all’inizio di questa stagione, che lo ha riportato nuovamente in rosa, ma senza mai ottenere davvero la fiducia del tecnico. Poi ieri l’ennesimo problema, questa volta muscolare, di una storia destinata a concludersi probabilmente già nel corso della prossima sessione di mercato, con buona pace di tutti.