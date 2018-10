Infortunio Karsdorp, nuovo ko: ecco quando rientra

Nuovi problemi per il terzino destro della Roma. Infortunio Karsdorp: l’olandese ko per una lesione al retto femorale

Stagione sfortunata per Rick Karsdorp. Il terzino destro della Roma, dopo i presunti litigi con Di Francesco, non ha mai trovato continuità ed è sceso in campo solo 2 volte in questa stagione. Il laterale destro potrebbe anche andare via a gennaio per giocare di più ma intanto è costretto a fare i conti con l’infortunio che gli impedirà di scendere in campo nei prossimi 2-3 impegni della Roma. Infortunio Karsdorp: le ultimissime.

Il terzino destro ha subito una lesione al retto femorale sinistro e dovrà stare fermo 10 giorni. Rick Karsdorp dovrebbe saltare le sfide contro Spal e Napoli in campionato e contro il Cska Mosca in Champions League. Il giocatore dovrebbe tornare a disposizione di mister Eusebio Di Francesco in occasione della gara contro la Fiorentina. Ennesimo problema per il terzino destro della Roma: Rick ancora ko.