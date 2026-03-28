Kean Milan, la clausola spaventa i rossoneri? Tare cambia obiettivo per l’attacco! L’indiscrezione sugli obiettivi per l’estate

Il Milan continua a valutare il profilo di Moise Kean, attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana, ma la strada che porta al centravanti viola si presenta molto più complessa di quanto possa sembrare. A fare il punto è Niccolò Ceccarini su TMW, che sottolinea come l’operazione resti difficile soprattutto per la presenza di una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, valida nella prima metà di luglio. Tuttavia non è affatto scontato che Kean voglia lasciare Firenze, ulteriore elemento che rafforza le difficoltà dell’eventuale trattativa.

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Tare riflette e valuta un’alternativa di alto profilo

Nella stessa analisi, Ceccarini sposta l’attenzione anche su Mateo Retegui, centravanti oggi all’Al Qadsiah e altro nome che piace all’area mercato rossonera. Il profilo dell’ex Atalanta viene considerato molto interessante, ma anche in questo caso l’operazione si presenta estremamente complicata sul piano economico. Il trasferimento del giocatore in Arabia Saudita è avvenuto nel luglio 2025, con una valutazione attorno ai 65 milioni di euro, con uno stipendio da circa 20 milioni di euro a stagione. Numeri che rendono evidente quanto il Milan debba eventualmente lavorare per abbassare in modo drastico il costo complessivo dell’affare.

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Il mercato rossonero resta aperto, ma oggi Kean è lontano

Il quadro, quindi, è piuttosto chiaro: Kean resta un nome gradito, ma la clausola e l’incertezza sulla volontà del giocatore rendono la pista molto difficile. Retegui, invece, rappresenta un’alternativa di valore ma quasi proibitiva alle condizioni attuali. Il lavoro di Igli Tare, direttore sportivo rossonero, sarà proprio quello di capire se esistano margini reali per trasformare uno di questi profili in un obiettivo concreto. Oggi, però, il mercato del Milan in attacco è ancora in fase di studio e le parole di Ceccarini servono soprattutto a ridimensionare l’ipotesi Kean più che ad avvicinarla davvero ai rossoneri