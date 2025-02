Kelly Juventus, ufficiale l’arrivo del nuovo difensore! Il comunicato del club: ecco le cifre e tutti i dettagli

Kelly Juventus, adesso è ufficiale! Il comunicato del club bianconero per il difensore: cifre, formula e i dettagli

Adesso è ufficiale un altro e ultimo rinforzo del calciomercato Juve nella sessione invernale di calciomercato. Lloyd Kelly è un nuovo calciatore bianconero secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale del club. Le cifre:

COMUNICATO – «La Juventus annuncia l’arrivo di Lloyd Kelly, difensore versatile e di talento, che si unisce alla squadra bianconera per rinforzare il reparto arretrato. Lloyd, classe 1998, arriva in prestito e firma un contratto che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2025, con successivo obbligo di riscatto da parte del Club, al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025. Proveniente dal Newcastle, Kelly porta con sé esperienza, fisicità e una spiccata abilità nel gioco aereo e nella lettura difensiva.

Nato il 6 ottobre 1998 a Bristol, Lloyd Kelly è un difensore centrale che può essere impiegato anche come terzino sinistro. Cresciuto nelle giovanili del Bristol City, ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2017, attirando l’attenzione per la sua combinazione di forza fisica e qualità tecniche. Nel 2019 è passato al Bournemouth, dove è rimasto fino al 2024, disputando 141 partite e andando in gol in 3 occasioni.

Nella stagione in corso ha militato delle fila del Newcastle (14 presenze totali)».

CIFRE – «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Newcastle United Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kelly Lloyd Casius a fronte di un corrispettivo di € 3 milioni, oltre ad oneri accessori per € 0,8 milioni. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025.

Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 14,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per € 2,7 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 6,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di acquisto del giocatore, l’operazione ai fini contabili, risulta qualificabile come acquisizione a titolo definitivo già a decorrere dalla data odierna per un importo complessivo pari a € 17,5 milioni, oltre a oneri accessori. Si precisa peraltro che la valutazione finale circa la rilevazione contabile dell’operazione sarà effettuata ai fini della predisposizione della Relazione Finanziaria Annuale al 30 giugno 2025».