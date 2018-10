Kessié sacrificabile: Leonardo pensa alla cessione, in arrivo le offerte

Il centrocampista del Milan, Franck Kessié, potrebbe lasciare i rossoneri. Leonardo potrebbe venderlo per fare cassa

Franck Kessié può lasciare il Milan già a gennaio? Si parla di frizioni tra Leonardo e Gattuso sul mercato estivo ma potrebbero esserci delle frizioni anche per il prossimo mercato invernale. Il centrocampista ivoriano, classe 1996, è uno dei pupilli del tecnico rossonero, che difficilmente ha rinunciato a lui nel corso della sua annata sulla panchina del Milan. Il calciatore però, secondo Sportitalia, non è considerato indispensabile dalla società e per questo motivo potrebbe arrivare una cessione a breve.

Il PSG è sempre in corsa per l’acquisto già a gennaio del centrocampista del Milan, Franck Kessie. Attenzione poi alle offerte provenienti dalla Cina con alcuni club che sarebbero pronti a ricoprire d’oro il giocatore ex Atalanta. Il Bejiing Guoan è pronto all’assalto per gennaio: pronto un ingaggio da 14 milioni a stagione. Il Milan dunque non considera il suo centrocampista incedibile e per questo motivo a gennaio potrebbe anche arrivare la cessione. PSG e Bejiing Guoan le squadre più interessate ma Leonardo spera di poter incassare un bel gruzzoletto per rinforzare il Milan. Il primo colpo, Paquetà, è già stato piazzato. Poi potrebbe arrivare un altro centrocampista.