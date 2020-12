Kessié: «Mai pensato di andare via. Voglio restare al Milan»

Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Parma

«Ha ragione il mister perché non siamo usciti dal campo contenti per il pareggio, volevamo vincere. Con Pioli e con i nuovi giocatori c’è coesione nello spogliatoio. Io non ho mai avuto l’intenzione di andare via, e anche la società non mi ha mai detto che sarei stato ceduto. Ho un contratto e resto al Milan».