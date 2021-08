Kessié Milan, quasi tutto fatto per il rinnovo: cosa manca per far sì che l’ivoriano possa mettere firmare il nuovo accordo

Frank Kessié e il Milan sono pronti a proseguire insieme. L’ivoriano, atteso a Milano nei prossimi giorni per unirsi al resto del gruppo, è vicino a firmare il rinnovo del contratto con i rossoneri.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maldini avrebbe deciso di andare incontro alle esigenze del centrocampista, accontentando la sua richiesta di stipendio: non 7 milioni di euro a stagione subito, come chiedeva il giocatore, ma 6 milioni di parte fissa e 1 di bonus. Non appena le parti troveranno l’accordo anche su quest’ultimo aspetto ci sarà la tanto attesa fumata bianca.