L’onestà di Navas: «Cristiano Ronaldo? Non puoi coprire il sole con un dito»

Real Madrid: il portiere Keylor Navas non si nasconde dopo l’inopinata sconfitta in Champions League contro il CSKA Mosca ed ammette la mancanza di Cristiano Ronaldo

Erano circa 17 anni che il Real Madrid non perdeva la seconda partita del proprio girone di Champions League mettendo così a rischio la qualificazione: l’ultima volta fu nel 2001, contro la Lokomotiv Mosca. Ieri, strano gioco del destino, proprio contro un’altra squadra di Mosca, il CSKA, le Merengues si sono dovute di nuovo arrendere per 1 a 0. Una sconfitta che brucia notevolmente: l’inizio di stagione del Real è stato piuttosto altalenante e, dopo la vittoria di larga misura della prima partita di Champions contro la Roma, adesso qualcosa sembrerebbe essersi sotto. Colpa – secondo la stampa spagnola che stamane accusa la squadra – di Cristiano Ronaldo. O meglio della sua assenza. I gol del neo-attaccante juventino mancherebbero come l’aria a una squadra incapace di far male come in passato.

Se dalle parti di Madrid qualcuno non ha voluto ammettere nelle scorse settimane quanto pesante fosse l’assenza di CR7 per il Real, ieri un cambio di rotta netto è arrivato direttamente dal portiere Keylor Navas, che non si è più nascosto nell’immediato post-partita. «La verità è che Cristiano Ronaldo ha fatto moltissimo con il Real Madrid e non puoi nascondere il sole con un dito. Cristiano ha segnato una marea di gol per noi, ma adesso è andato via – le parole dell’estremo difensore costaricano – . Non possiamo vivere nel passato: auguriamo a Ronaldo il meglio per il futuro, ma dobbiamo pensare a noi stessi e per vincere certe partite bisogna lottare». Cosa che ieri, evidentemente, non è successa. E non è la prima volta quest’anno.