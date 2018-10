Champions League, il Real crolla col Cska: 1-0. Manchester United, 0-0 col Valencia

Steccano le big nella serata di Champions, crolla il Real Madrid: CSKA primo nel girone. Manchester United, solo 0-0 con il Valencia

Bilancio positivo per le formazioni italiane impegnate nella giornata del martedì di Champions League. E non solamente perché Juventus e Roma hanno portato a casa i tre punti nelle rispettive sfide contro Young Boys e Viktoria Plzen. Ma anche perché le euro-rivali del girone, Manchester United per i bianconeri e Real Madrid per i giallorossi, hanno steccato le opportunità odierne. Il Real Madrid cade contro il Cska Mosca per 1-0 ad opera di Plasic, i russi salgono a quota 4 e sono primi nel girone, mentre il Real viene raggiunto dalla Roma a quota 3 punti.

Serata negativa anche per il Manchester United di Josè Mourinho che non va oltre lo 0-0 all’Old Trafford contro il Valencia. La Juventus è prima nel girone dopo due gare con 6 punti, secondi i Red Devils con 4 punti, Valencia ad 1 punto e Young Boys a quota zero. Stecca anche il Bayern Monaco che conferma il momento negativo, pareggiando in casa 1-1 contro l’Ajax ma gli olandesi hanno più volte sfiorato la rete della vittoria. Colpo del Benfica 2-3 in casa dell’Aek Atene in dieci uomini, pareggio 2-2 tra Lione e Shakhtar Donetsk.