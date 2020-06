Khedira: ingaggio top e rendimento flop. Ecco quanto costa al minuto

Paradosso Khedira: non gioca quasi mai, costa 6135 euro al minuto. Per il centrocampista della Juventus la stagione dovrebbe già essere finita

Un paradosso, quello di Sami Khedira, alquanto costoso per la Juventus. Il centrocampista tedesco è tra i giocatori con l’ingaggio più alto alla Continassa: 6 milioni a stagione come da contratto in scadenza nel 2021, ma il suo impiego estremamente limitato a causa dei tanti infortuni.

Come scrive il Corriere dello Sport la Juve è chiamata a pagare 6135 euro ogni suo singolo minuto di gioco. Un dato destinato a rimanere tale visto che la stagione di Khedira parebbe conclusa.