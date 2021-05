Khedira si ritira: «Juve e Real Madrid mi hanno reso migliore»

Sami Khedira annuncia il ritiro dal calcio giocato e ringrazia la Juve: «Mi ha reso migliore». Le sue parole

In conferenza stampa, Sami Khedira ha annunciato l’addio al calcio giocato. Ringraziamenti anche per la Juve da parte del centrocampista che sabato giocherà l’ultima sfida con la maglia dell’Hertha Berlino.

«Oggi è il giorno ed è molto difficile per me, perché voglio annunciare che sabato, alle 17.15, finirò la mia carriera giocando l’ultima partita con l’Hertha e mi ritirerò dal calcio. Voglio ringraziare il Real Madrid e la Juventus, due squadre che mi hanno permesso di passare dieci anni al top in Europa. Sono stato all’altezza e in grado di scrivere la storia, sono maturato molto, sono due club tra i migliori al mondo e mi hanno reso una persona diversa e migliore. Li ringrazio».

