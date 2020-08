Kjaer, il messaggio social del centrale rossonero a tutti i tifosi

Kjaer lancia un messaggio su Twitter a tutti i tifosi rossoneri in vista della prossima stagione, di grandi prospettive ovviamente dopo quella attuale.

ORGOGLIOSO E FELICE- “Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, ma che anno è stato nel calcio per il Milan! Sono orgoglioso e felice di giocare per questo grande club. Non vedo l’ora della prossima stagione. Mi auguro di rivedervi il più presto possibile a San Siro. Grazie a tutti!”

2020 has been a difficult year for everybody, but what a year it has been in football for @acmilan.

I’m proud and happy to play for this great club.

And I’m looking forward to next season.

Hope to see you all at #SanSiro as soon as possible.⁰

Grazie a tutti!🙏#SempreMilan❤️🖤 pic.twitter.com/itdzWD4fme

— Simon Kjær (@simonkjaer1989) August 2, 2020