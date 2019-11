Klopp risponde a Guardiola: «Mané non è un tuffatore» – VIDEO

Klopp torna a parlare dell’episodio che ha visto protagonista Mané nell’ultima gara di Premier League

Botta e risposta tra l’allenatore del Liverpool Klopp e mister Guardiola del City. Al centro del discorso il rigore assegnato a Sadio Mané.

«Sinceramente non sono in vena di parlare del Manchester City ora. Non sono sicuro che Guardiola stesse parlando di Mané, forse più in generale di noi. Forse mi sbaglio ma non ho sentito il nome di Sadio da nessuno. Non so nemmeno come facesse ad essere a conoscenza dell’episodio a così poco tempo dalla fine della partita. Posso dire, e persone di altri club possono confermare, che Sadio non è assolutamente un tuffatore. C’è stata una situazione di contatto in cui è andato giù. Forse non era rigore ma il contatto c’era, non è saltato per dare l’impressione di essere colpito. Sono queste le situazioni in cui i rigori vanno assegnati. Sono sicuro che se fosse successo al City avrebbero reclamato un calcio di rigore, perché era rigore».