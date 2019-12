Klopp sfida Guardiola: «Voglio batterlo ed è normale»

Klopp e la sfida a Guardiola: «Col Manchester City sta facendo cose incredibili. Voglio batterlo ed è normale, vince da tanto tempo»

Intervistato da Sky, Jurgen Klopp all’interno delle sue dichiarazioni per la trasmissione “I Signori del Calcio” ha parlato della sfida a Pep Guardiola che si sta attualmente consumando in Premier League. Così il tecnico del Liverpool:

«Quello che sta facendo col Manchester City è incredibile, mi piace il modo in cui giocano. Siamo diversi, le nostra squadre sono lo specchio del nostro modo di essere. Loro hanno la classe e noi siamo più aggressivi. Tra me e Pep non c’è rivalità se non sul campo, ci rispettiamo e combattiamo. Il fatto che voglio batterlo è normale, lui vince il campionato da tanti anni sia in Inghilterra sia in Germania».