Klopp, il VAR e il fuorigioco… di ascella! – VIDEO

Klopp torna a parlare del Var che anche nel caso della rete di Firmino è stato protagonista

Il Liverpool vince all’ultimo minuto grazie alla rete di Manè che ha fissato il punteggio sul 2.1 nel match con l’Aston Villa. Mister Klopp in conferenza stampa ha parlato però dell’episodio che vede come protagonista la Var e Firmino.

«La spiegazione ufficiale della Premier su Firmino è che si trovava in fuorigioco con l’ascella. Abbiamo vinto 2-1 quindi non è una faccenda tropo seria però questi sono momenti seri e importanti nel calcio, non è questo il modo giusto di parlarne, seduti qui a farci quattro risate. Non c’è nulla da ridere onestamente, questa è roba seria, gli allenatori vengono mandati a casa per aver perso le partite. Non voglio farne un dramma ma dobbiamo cercare di chiarire le cose. Non credo lo si faccia a posta ma servono chiarimenti con il Var».