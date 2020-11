Koeman: «Messi? Se sta bene è sempre titolare» – VIDEO

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei blaugrana contro il Betis

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dei blaugrana contro il Betis. Queste le parole dell’allenatore.

«Da ieri parlavamo di qualche fastidio dopo la partita contro la Dynamo. Abbiamo deciso di lasciarlo in panchina chiamandolo in causa solo nel caso in cui ci fosse stato bisogno di lui. Nessun problema, non ho dubbi su di lui perché lo vedo lavorare tutti i giorni»