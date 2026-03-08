Koné Roma, il piano del club per respingere l’assalto del PSG: ecco la valutazione fatta per il centrocampista

Koné Roma, il piano del club per respingere l’assalto del PSG: il futuro del centrocampista passa dalla qualificazione alla prossima Champions

Tra le partite di oggi una certa attenzione la merita la gara tra Genoa e Roma. La partita diventa anche l’occasione per riflettere sul futuro di Manu Koné, centrocampista francese che, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, sta vivendo un momento di grande crescita, come sottolineato dal Corriere dello Sport.

Il percorso di Koné a Roma è iniziato con l’intuizione di Daniele De Rossi, ex capitano giallorosso, che aveva individuato proprio nel giovane centrocampista muscolare e dinamico la risposta a una lacuna nel cuore del centrocampo della squadra. Fu lui a spingere per l’acquisto del giocatore dal Borussia Monchengladbach per 18 milioni di euro. Ma la storia si complicò presto. Dopo il suo arrivo nella capitale, De Rossi fu esonerato dalla Roma, interrompendo bruscamente un progetto che aveva visto il giovane francese come uno dei punti focali.

Oggi il destino rimette De Rossi e Koné uno di fronte all’altro, con il mediano francese ormai protagonista sia nella Roma che nella nazionale di Didier Deschamps. Dopo aver segnato una rete nella sfida di andata contro il Genoa, Koné sta vivendo una delle sue stagioni migliori, con prestazioni di spessore che gli hanno guadagnato elogi, soprattutto dopo le partite contro Juventus e Cremonese, dove ha dimostrato grande maturità e forza.

Il futuro di Koné appare sempre più lontano dalla Roma, nonostante il club giallorosso voglia costruire il proprio progetto attorno a lui. Se la Roma non dovesse qualificarsi per la Champions League, potrebbe essere costretta a sacrificare il mediano, soprattutto per motivi di bilancio. Con il mercato che si avvicina, l’asta per il centrocampista potrebbe superare i 50 milioni di euro, e club come il PSG sono già pronti a fare un’offerta.

La partita contro il Genoa potrebbe essere solo l’ennesimo capitolo della crescita di Koné, che potrebbe concludere la sua stagione con un clamoroso salto in un top club europeo.