Koopmeiners dice tutto: «In questo torneo devo crescere di partita in partita. Mondiale? Voglio vincere un trofeo con la Juventus»

Koopmeiners svela: «In questo torneo devo crescere di partita in partita. Mondiale? Voglio vincere un trofeo con la Juventus». Le parole

Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in vista del match del Mondiale per club contro il Wydad Casablanca. Il giocatore olandese ha condiviso le sue impressioni sulla partita imminente, sottolineando l’importanza della sfida e lo spirito con cui la squadra bianconera intende affrontarla.

RITORNO – «Sì, sì sì, finalmente va meglio. Sono stato fuori altri tre mesi e chiaramente non sono al cento per cento. In questo torneo devo crescere di partita in partita».

GIOCARE UNA PARTITA INTERA – «Ne ho parlato con Tudor, gli ho detto che ho ancora bisogno di tempo per crescere nella condizione ma anche perché è importante che il tendine d’Achille non mi dia più fastidio. Non so quanto ne serva ancora, ma è così».

MONDIALE – «Certo, è una bella occasione per tornare a dare una mano ai compagni ma soprattutto per vincere un trofeo con la Juve, che era il mio obiettivo quando sono venuto qui».

UMORE – «Adesso sono più tranquillo, ma non è stata una stagione molto bella, eh, sia perché non abbiamo vinto nulla sia per come ho giocato. Non sono contento, ma ho anche avuto, com’è che si dice?».

