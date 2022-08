Kostic Juve, c’è fretta di chiudere: fissata la deadline

Kostic Juve, i bianconeri hanno fretta di chiudere l’affare. Fissata la deadline per il serbo: dovrà essere a Torino entro questo limite

Quest’oggi Tuttosport ha fatto il punto su Filip Kostic, il cui futuro ormai sembra essere destinato a colorarsi a tinte bianconere, nonostante la distanza tra i club per il suo acquisto.

Anche ieri sono proseguiti i contatti per dare una spallata definitiva, anche se ballano circa 5 milioni di euro tra l’offerta dei bianconeri e la richiesta tedesca. La Juve vorrebbe chiudere ogni tipo di discorso entro e non oltre le 48 ore, per averlo a disposizione a inizio campionato.