Kostov Inter, piovono conferme: primi contatti per il talento della Stella Rossa! Il punto di Moretto sulla trattativa portata avanti dai nerazzurri

L’Inter punta forte su Vasilije Kostov, centrocampista classe 2008 di proprietà della Stella Rossa. Come riportato da Matteo Moretto sul canale di Fabrizio Romano, i nerazzurri stanno seguendo con grande attenzione il giocatore e hanno già avviato i primissimi contatti con il club di Belgrado. L’indiscrezione di mercato, raccontata in precedenza da Pasquale Guarro, trova solide conferme. Sull’atleta si registra l’inserimento di diverse prestigiose società spagnole, ma la compagine milanese sta cercando di anticipare la folta concorrenza.

KOSTOV INTER – «Kostov interessa all’Inter, che lo sta seguendo con molto interesse. Piace molto ai nerazzurri, che hanno avviato i primi contatti. Confermiamo la notizia raccontata da Pasquale Guarro. Ci sono altri club all’estero che lo vorrebbero, anche in Spagna alcuni molto blasonati. Ma l’Inter si sta posizionando. Kostov è un calciatore molto promettente, se ne parla un gran bene».