Kouame snobba la Fiorentina: «L’Anderlecht crede in me»

Christian Kouame, attaccante di proprietà della Fiorentina ma in prestito all’Anderlecht, ha parlato della sua esperienza in Belgio. Le sue dichiarazioni.

«Prima di venire qui ho parlato col mister e mi ha rassicurato. Ho capito che aveva bisogno di me, me lo ha anche detto e questo significa molto. Sono qui per aiutare la squadra. Ho sentito un po’ di pressione all’esordio in casa perché era la prima volta che giocavo in questo stadio. All’inizio ero impressionato dai tifosi, poi mi sono sciolto ed è andata bene».