Mateo Kovacic potrebbe far ritorno in Serie A: non solo Juventus e Inter lo vogliono in Italia, spunta anche il Napoli

Per Mateo Kovacic si fanno sempre più insistenti le voci di calciomercato che lo vorrebbero di ritorno nella Serie A italiana. Fu l’Inter a lanciare il croato nel calcio europeo e lo cedette nel 2015 al Real Madrid. Adesso, però, dopo tre stagioni con le merengues e altrettante Champions League, i rumors su un suo ritorno in Italia si fanno sempre più insistenti. La Juventus è da mesi un club sulle sue tracce in caso di ulteriori movimenti a centrocampo, così come l’Inter è una squadra potenziale per un suo ritorno in Italia. Ma, dalla Spagna, rilanciano con forza le voci di un Napoli iscritto alla corsa per Kovacic.

Secondo quanto scritto oggi dal quotidiano spagnolo Marca, il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a fare un’offerta sostanziosa per il cartellino del centrocampista croato Mateo Kovacic di proprietà del Real Madrid. I madrileni pagarono tre anni fa il cartellino 30 milioni di euro per strapparlo all’Inter su consiglio dell’allora tecnico Rafa Benitez. Negli ultimi tempi il croato ha espresso più volte il desiderio di cambiare maglia. Probabilmente il Real Madrid lo accontenterà, considerando le tante proposte arrivate e la scadenza del contratto nel 2021. La volontà è chiara e da oggi anche il Napoli si iscrive alla corsa, tanto da essere il più avanti per Kovacic.