Krol: «Napoli è la squadra con il miglior gioco in Europa»

Ruud Krol, doppio ex della sfida tra Ajax e Napoli di Champions League, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«Ricordo quella sfida del ’69-’70 e ora le ritrovo contro. Sarà emozionante e sarò presente allo stadio per non perdermi lo spettacolo. Sarò lo spettatore più neutrale del Mondo. Napoli? Ho visto tutte le partite di Serie A e nessuno in Europa gioca meglio della squadra di Spalletti. C’è qualcosa di speciale rispetto agli anni scorsi. Gli azzurri devono stare attenti a Kudus, che è la nuova stella dell’Ajax e sta avendo una continuità sorprendente».