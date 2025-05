Krstovic leader a Lecce, ma il suo futuro può essere lontano dal Salento: tanti club sul bomber montenegrino

Lecce, Krstovic potrebbe lasciare i salentini in estate? Leader e bomber dei giallorossi, ecco le interessate e la valutazione del club

Nella stagione 2024-2025, che vede il Lecce lottare con le unghie e con i denti per la permanenza in Serie A, Nikola Krstovic si è imposto come il finalizzatore principe e uno dei leader emotivi della squadra salentina. Il centravanti montenegrino, alla sua seconda annata nel massimo campionato italiano, ha messo a segno finora 11 gol in 35 presenze in Serie A, a cui si aggiunge una rete in Coppa Italia. Un bottino di tutto rispetto per un attaccante di una squadra invischiata nella parte bassa della classifica, con un coinvolgimento totale in 14 azioni da gol (inclusi 3 assist). Cinque di queste reti sono arrivate tra le mura amiche del Via del Mare, mentre ben sei sono state realizzate in trasferta, a testimonianza della sua capacità di incidere anche lontano da casa. La sua media di 0.34 gol per 90 minuti lo colloca tra gli attaccanti più efficaci in relazione al contesto di squadra.

Il Rendimento Oltre i Numeri: Un Guerriero per il Lecce

Al di là delle statistiche realizzative, la stagione di Krstović è stata un manifesto di dedizione e spirito combattivo. Spesso isolato contro le difese avversarie, ha lavorato instancabilmente per la squadra, fungendo da punto di riferimento per far salire i compagni, lottando su ogni pallone e pressando i difensori. Sebbene la continuità realizzativa abbia conosciuto, come è fisiologico, alcuni momenti di flessione, il suo apporto in termini di pericolosità e impegno non è mai mancato, rendendolo un idolo per i tifosi giallorossi e un elemento cruciale per le speranze di salvezza del Lecce.

Calciomercato Estivo: Le Pretendenti Italiane e l’Ombra del Betis

Le prestazioni del bomber montenegrino non sono sfuggite agli osservatori di mercato. Già nella sessione di gennaio 2025, il Real Betis aveva presentato un’offerta concreta, riportata intorno ai 15 milioni di euro, che il Lecce ha però rispedito al mittente, segno della volontà di trattenere il giocatore per la volata salvezza. In Italia, l’interesse è vivo e concreto:

Fiorentina: Da tempo alla ricerca di un centravanti con le sue caratteristiche, i viola, secondo diverse indiscrezioni, vedono in Krstović un profilo ideale, specialmente in caso di partenze nel proprio reparto offensivo.

Napoli: Anche il club partenopeo, come segnalato da Tuttosport ad aprile, avrebbe inviato osservatori per visionarlo da vicino, considerandolo un potenziale rinforzo.

Inter e Milan: Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira (marzo 2025), anche le due milanesi starebbero monitorando attentamente la situazione dell’attaccante.

Torino: È un altro club che, secondo le voci, sarebbe “alla finestra”, con il presidente Cairo potenzialmente interessato a un investimento sul montenegrino.

Non mancano sondaggi generici da club della Bundesliga e della Premier League, attratti dal suo profilo di attaccante fisico e combattivo con un buon record realizzativo in un campionato tattico come la Serie A.

Quotazione e Scenari Futuri: Decisive le Ultime Giornate

Attualmente, il valore di mercato di Nikola Krstovic, secondo piattaforme specializzate come Transfermarkt, si aggira intorno ai 14 milioni di euro (dato aggiornato a marzo 2025). Tuttavia, le richieste del Lecce, come dichiarato dal DS Pantaleo Corvino e riportato da più fonti, sarebbero significativamente più alte, puntando a una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro. Questa valutazione potrebbe essere trattabile, specialmente in caso di mancata salvezza del club salentino.

L’esito della stagione del Lecce sarà determinante: la permanenza in Serie A darebbe ai giallorossi una maggiore forza contrattuale per trattenerlo o per cederlo alle proprie condizioni. In caso di retrocessione, invece, la partenza di Krstovic diventerebbe quasi scontata, con molti club pronti a cogliere l’occasione per assicurarsi un attaccante di comprovata efficacia a un prezzo potenzialmente più contenuto. Le prossime, infuocate settimane di campionato definiranno non solo il destino del Lecce, ma anche il futuro immediato del suo bomber.