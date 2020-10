Krunic: «Felice di essere rimasto al Milan. Sparta Praga, siamo pronti»

Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro lo Sparta Praga

SPARTA PRAGA – «Ci aspetta una partita difficile contro una squadra che non abbiamo ancora analizzato bene ma che sicuramente approfondiremo stasera e domani. Il problema è appunto il fatto di non conoscere lo Sparta come una formazione di Serie A, questa è una bella differenza ma nelle prossime ore ci prepareremo bene alla partita sperando di vincere domani e continuare a fare bene in questo girone. Sappiamo che è una squadra intensa che mette tanto ritmo, sappiamo che non sarà una partita facile ma anche noi abbiamo queste caratteristiche».