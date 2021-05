Kulusevski: «Milan? La paura esiste sempre ma non bisogna pensarci troppo»

Dejan Kulusevski, attaccante della Juve, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport verso la partita con il Milan

Ai microfoni di Sky Sport, Dejan Kulusevski ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

MILAN – «Lavoriamo tanto, si scherza. Lo sappiamo che è una partita molto importante ma non puoi arrivare al mercoledì e parlare di domenica. Dobbiamo star tranquilli e lavorare, non si può pensare troppo a quello sennò ti ammazzi da solo. La paura esiste sempre ma non bisogna pensare troppo, dobbiamo arrivare lucidi a domenica e portare a casa i 3 punti. Si attacca in 11 e si difende in 11. Dobbiamo fare le cose insieme. Pressare alto è meglio ma se non si può non possiamo stare giù. Devi capire i momenti».

AVVERSARIO – «Ibrahimovic. Sappiamo quanto è importante. Gli voglio bene ma spero che domenica farà meno bene. Gol? Importante farli, non importa chi. Abbiamo bisogno dei 3 punti. Speriamo comunque che segni qualcuno della Juve».