La curiosità di Pochettino: «Ho imparato l’inglese guardando 007»

Mauricio Pochettino ha svelato una curiosità sul suo inglese

Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham, in una intervista a Sky Sports ha svelato una curiosità riguardante il modo in cui ha imparato a parlare inglese.

«Quando abbiamo lasciato l’Espanyol, io e mia moglie ci siamo trasferiti e ogni tanto veniva la sua insegnante di inglese a casa. Ecco, abbiamo iniziato con una o due lezioni e stavamo facendo pratica con la canzone Skyfall, quella famosa di Adele. La colonna sonora di James Bond… cercavo di imparare qualcosa ma pensavo fosse impossibile per un uomo di 40 anni».