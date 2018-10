La figlia di Nedved e lo streaming (pirata?): «Link per vedere la Juve?» – FOTO

Manchester United-Juventus: la singolare ma mortale richiesta pubblica di Ivana Nedved, figlia del vice-presidente bianconero Pavel, all’inizio del match di Champions

Manchester United-Juventus era un big match che nessuno, ma proprio nessuno, ieri sera voleva perdersi. Figuriamoci Ivana Nedved, figlia dell’attuale vice-presidente juventino ed ex Pallone d’Oro Pavel, rimasta in Italia mentre il padre era a seguito dalla squadra in Inghilterra. A quanto sembra la giovane Ivana, per motivi ignoti, non era però propriamente equipaggiata al meglio per seguire la partita – che, lo ricordiamo, poteva essere disponibile nel nostro Paese soltanto in esclusiva su Sky e da nessun’altra parte – in televisione. Da qui la singolare richiesta, proprio verso l’inizio del big match di ieri, prontamente ripresa da alcuni followers, sulle storie di Instagram: «Ragazzi, un link funzionante per vedere la partita?».

Il messaggio, poi sparito, ha effettivamente destato l’ilarità di moltissimi: Ivana Nedved, figlia del vice-presidente della Juventus, che per seguire la Juve aveva bisogno di un sito, con ogni probabilità pirata, perché priva di qualsivoglia abbonamento? Può succedere, del resto la passione non ha limiti. Alla fine (molto alla fine), comunque, la Nedved sarebbe riuscita nell’intento di ottenere ciò che cercava, come dimostrato da un’altra storia pubblicata con tanto di ringraziamento al fratello che l’ha aiutata nell’impresa e… un messaggio a chi l’aveva presa in giro per la richiesta così mortale.