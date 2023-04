La Guardia di Finanza ha perquisito le sedi di Lazio, Roma e Salernitana

La procura italiana ha disposto la perquisizione di tre club di Serie A: si tratta di Lazio, Roma e Salernitana

Secondo quanto riportato dall’Agi, la Procura ha disposto la perquisizione delle sedi di tre squadre di Serie A: Lazio, Roma e Salernitana.

Per la Roma si tratta di un indagine che riguarda la ‘compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori‘, in riferimento ad operazioni avvenute dal 2017 al 2019 e nel 2021. Per quanto riguarda la Lazio e la Salernitana nel mirino degli investigatori ci sono dei trasferimenti di calciatori dalla stagione 2017/2018 a quella 2020/2021. Inoltre per i biancocelesti, l’indagine prevede l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti oltre che reati di false comunicazioni sociali.