La Juve investe anche nel basket? Spuntano già le canotte bianconere – FOTO

Si prospettano ambizioni polisportive in casa Juve e l’indizio arriva direttamente dai canali social della società

La canotta c’è già e ad annunciarla ci pensa la stessa società sui canali social: «25 luglio, save the date». Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, che raccontavano di una collaborazione con l’Auxilium Torino, è la stessa Juventus a creare aspettative circa una possibile, imminente, intrusione nel mondo della pallacanestro. L’account ‘Twitter’ della società bianconera pubblica, infatti, due foto di maglie bianconere. Fin qui nulla di strano, se non fosse che le divise rappresentano inconfutabilmente le canotte tipiche dell’abbigliamento da basket. Ambizioni polisportive in seno alla società o semplice operazione di marketing? Andrea Agnelli ha sempre smentito collaborazioni con la Fiat Auxilium di Torino ma non gli ha impedito, tuttavia, di fare qualche chiacchierata conoscitiva con Jordi Bartomeu il commissioner dell’EuroLega, ingolosito dall’avere il marchio della Juve nella massima competizione cestistica continentale. Dopo Barcellona, Real Madrid, Cska Mosca e Fenerbache toccherà ai bianconeri?

Intanto, la canotta progettata dall’Adidas per accompagnare la tournée americana dei bianconeri intriga già moltissimi giovani. E rappresenta un indizio di come la Juve voglia allargare i propri confini di popolarità anche attraverso la palla a spicchi. I dirigenti juventini e dell’Auxilium basket di Torino potrebbero incontrarsi in tempi non lontanissimi, come ha sottolineato l’ad della Fiat Auxilium: «Per alcuni è un sogno, per altri magari un incubo. La realtà è fantasia». C’è chi sussurra che l’ingresso della Juventus nell’universo baskettaro non sia impossibile, con un progetto che andrebbe a rivalutare il PalaStampa (nell’area della Continassa), pronto a diventare una nuova J-Arena.