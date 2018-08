Milinkovic Savic e Marcelo alimentano i sogni di mercato della Juve, ma prima bisogna cedere

Ultimi cinque giorni di mercato. Ultimi cinque giorni di un mercato che i tifosi bianconeri non dimenticheranno facilmente perchè l’estate 2018 gli ha portato in dote un Cristiano Ronaldo fresco vincitore della Champions League oltre che Cancelo, Emre Can,Perin e Bonucci. La Juventus è alla ricerca dell’ultimo grande colpo di mercato e il binario sul quale si snoderanno le trattative è duplice: un terzino sinistro o un centrocampista. Discorsi, tuttavia, legati ad una cessione molto remunerativa. Per intendersi, non il prestito secco di Sturaro allo Sporting Lisbona. Per la fascia il nome più altisonante rimane quello di Marcelo, pezzo pregiatissimo sempre coccolato da Ronaldo. Dai 400 milioni di clausola del brasiliano si passa al low-cost Bernat del Bayern Monaco (10 milioni). Gli uomini di mercato bianconeri ci metterebbero davvero pochissimo a chiudere la trattativa, purché esca Alex Sandro il cui rinnovo è sempre sul tavolo di Marotta in attesa della firma.

Il nome di Sergej Milinkovic Savic non smette di vorticare nell’orbita bianconera ma anche qui il discorso è legato ad una possibile cessione di Pjanic e anche qui il rinnovo per il bosniaco è bello che pronto. Real Madrid e Juventus stanno facendo un pensierino sul serbo ma Lotito non vuole sentire ragioni, per Savic serviranno oltre cento milioni e contropartite tecniche non saranno gradite. La Juve ringrazia e riflette. Savic o Marcelo? In questo pazzo calciomercato 2018 possiamo aspettarci davvero di tutto.